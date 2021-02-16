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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании, 15 сентября 2020 года Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании, 15 сентября 2020 года

Госдума поддержала снятие возрастных ограничений для ряда госслужащих

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Государственная дума поддержала законопроект, предусматривающий снятие возрастных ограничений для государственных служащих, назначаемых президентом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Проект был принят в первом чтении, указано в сообщении.

22 января президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, разрешающий некоторым государственным служащим работать после достижения 70 лет.

Инициативой предлагается увеличить предельный возраст для пребывания на государственной гражданской службе с 65 до 70 лет для чиновников на посту категории «руководители» высшей группы должностей, а также отменить ограничение для госслужащих, назначение и увольнение которых осуществляются президентом.

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