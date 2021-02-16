В Японии пожаловались на «задравшую нос» из-за Курил Россию

Японская газета Hokkaido Shimbun заявила, что правительство Японии слишком часто шло на уступки в вопросах Курильских островов, поэтому Россия «задрала нос».

Авторы материала вспомнили заявление бывшего премьера Синдзо Абэ, который по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о договоренности ускорить процесс переговоров по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Притом, как отмечает газета, ранее японская сторона настоятельно требовала от России вернуть четыре острова до заключения договора.

«Односторонние уступки японской стороны привели к ситуации, в которой Россия «задрала нос». До сих пор не до конца раскрыты детали российско-японских переговоров в Сингапуре (в 2018 году. – «Газета.Ru»). Сейчас не обойтись без того, чтобы высветить эти детали в пределах возможного и произвести «ревизию» нашего внешнеполитического курса», — говорится в статье.

Также японское СМИ обеспокоено «индифферентным отношением» властей страны к внесенной в российскую Конституцию поправке, запрещающей призывы к отчуждению федеральных территорий.

Накануне генсек японского кабмина Кацунобу Като заявил, что Япония намерена добиваться решения территориального вопроса с Россией относительно Курильских островов, несмотря на поправки к Конституции РФ, исключающие отчуждение территорий.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.