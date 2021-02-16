Конгрессмен подал иск против Трампа после штурма Капитолия

Глава комитета по внутренней безопасности палаты представителей конгресса США Бенни Томпсон обратился в суд Вашингтона с иском в отношении экс-президента США Дональда Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани. Об этом сообщает The Hill.

Иск о препятствовании работе конгресса был поддержан Национальной ассоциацией содействия прогрессу цветного населения (NAACP).

Согласно тексту документа, Трамп и Джулиани якобы вступили в сговор с ультраправыми организациями «Хранители клятвы» и «Гордые парни» разработали план для проведения беспорядков в Капитлолии 6 января. По мнению конгрессмена, это было сделано с целью не позволить утвердить итоги президентских выборов.

«Обвиняемые имели своей целью предотвратить и в конечном итоге задержали выполнение членами конгресса вменяемой им конституцией США обязанности по утверждению результатов голосования выборщиков, необходимого для избрания следующего президента и вице-президента», — подчеркнул Томпсон.

В иске Трамп значится как физлицо, с которого демократ требует компенсацию: ее размер не уточняется.

Томпсон также подчеркнул, что своими действиями названные организации экс-глава государства и его адвокат «нарушили Закона о «Ку-клукс-клане» 1871 года», запрещающий проведение действий, которые препятствуют работе конгресса.

Ранее Пресс-секретарь президента США Нэнси Пелоси заявила, что конгресс примет меры, чтобы не допустить повторения событий 6 января. В тот день сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги выборов.

13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте. Сенат США признал процесс конституционным.