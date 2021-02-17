Трамп раскритиковал лидера республиканцев в Сенате Макконнелла

Экс-президент США Дональд Трамп подверг критике лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла. Соответствующее заявление бывшего главы государства опубликовал комитет политических действий Save America, который был основан Трампом.

Он выразил уверенность, что Республиканская партия «никогда не сможет быть уважаемой и сильной» с такими политическими «лидерами», как сенатор Митч Макконнелл «во главе партии». По словам бывшего главы Белого дома, этот политик «уничтожает республиканскую сторону в сенате и тем самым серьезно вредит» США.

Трамп заявил, что Макконнелл привержен политике статус-кво, что у него отсутствует политическая интуиция, мудрость, умения и личные качества. Он также назвал лидера республиканцев «мрачным, угрюмым, не улыбающимся политическим наемником».