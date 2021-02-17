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Новости политики

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Байден не станет вмешиваться, если Минюст начнет расследовать дела против Трампа

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Президент США Джо Байден заявил, что не собирается вмешиваться в работу Минюста, если министерство инициирует разбирательства в отношении экс-главы государства Дональда Трампа. Его слова приводит ТАСС.

Американский лидер заверил, что никогда не станет указывать этому ведомству, «кого они должны судить, а кого — нет».

«Решение рассматривать дела остается за ведомством, а не за мной», — отметил Байден.

На прошлой неделе Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте. Байден, комментируя данное решение Сената, заявил, что суть обвинений против бывшего президента «не подлежит сомнению».

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