Путин назвал блокировку каналов на Украине проявлением двойных стандартов

Президент России Владимир Путин заявил, что закрытие телеканалов на Украине — это проявление двойных стандартов в понимании свободы слова. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается свободы слова, то для нас ясно все: здесь так называемые двойные стандарты настолько ясно проявились в последнее время, что нет никаких сомнений в том, как в отношении нас работают наши так называемые оппоненты», — сказал он на встрече с руководителями фракций Госдумы.

В качестве примера глава государства привел ситуацию с телеканалами на Украине.

«На Украине взяли и три ведущих канала прихлопнули и все. Одним росчерком пера. И все молчат! А некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу», — отметил Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о введении санкций против депутата Верховной рады, члена партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака, а также восьми обществ с ограниченной ответственностью сроком на пять лет. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов — 112, NewsOne, ZIK. Все три оппозиционных телеканала уже прекратили свое вещание на телевидении, трансляция доступна только на YouTube, а президента тем временем обвиняют в диктатуре. Журналистов заблокированных телеканалов также лишили аккредитации в Раде.