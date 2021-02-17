Путин пообещал подумать об идее введения продовольственных сертификатов

Президент РФ Владимир Путин считает возможным проработать вопрос введения продовольственных сертификатов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы с вами уже обсуждали это, и правительству я поручал поговорить на эту тему. Есть и плюсы, есть и определенные проблемные вопросы, которые надо порешать. Но точно совершенно подумать над этим можно», — сказал Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы.

Президент отметил, что сейчас идея продовольственных сертификатов не так актуальна, как была в разгар эпидемии.

Ранее ряд депутатов Госдумы и сенаторов разработали законопроект, который позволит бедной категории граждан России получать сертификаты на продукты.