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Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии &laquo;Давосская повестка дня 2021&raquo; Всемирного экономического форума (ВЭФ), 27 января 2021 года Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии &laquo;Давосская повестка дня 2021&raquo; Всемирного экономического форума (ВЭФ), 27 января 2021 года

Путин пообещал подумать об идее введения продовольственных сертификатов

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Президент РФ Владимир Путин считает возможным проработать вопрос введения продовольственных сертификатов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы с вами уже обсуждали это, и правительству я поручал поговорить на эту тему. Есть и плюсы, есть и определенные проблемные вопросы, которые надо порешать. Но точно совершенно подумать над этим можно», — сказал Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы.

Президент отметил, что сейчас идея продовольственных сертификатов не так актуальна, как была в разгар эпидемии.

Ранее ряд депутатов Госдумы и сенаторов разработали законопроект, который позволит бедной категории граждан России получать сертификаты на продукты.

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