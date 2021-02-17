Путин обсудил с Пашиняном реализацию заявления по Карабаху

Президент России провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщается на сайте Кремля.

В ходе разговора стороны обсудили реализацию совместного заявления лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, а также договоренностей, достигнутых в ходе трехстороннего саммита в Москве 11 января 2021 года.

Кроме того, Путин и Пашинян затронули актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и договорились поддерживать контакты на разных уровнях.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение привело к жертвам также среди мирного населения.

После нескольких попыток заключения перемирия, 9 ноября, главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

2 февраля правительство Армении подало против Азербайджана межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека.