В МИДе прокомментировали требование ЕСПЧ освободить Навального

Требование ЕСПЧ освободить Алексея Навального — элемент давления на Россию. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА «Новости».

«Мы рассматриваем это решение как еще один элемент в кампании давления на нашу страну. В том числе как элемент вмешательства во внутренние дела нашей страны», — сказал Захарова.

По ее словам, это все звенья одной цепи.

Также представитель МИД назвала требование ЕСПЧ «залпом по международному праву», последствия которого организация не осознает в полной мере.

Ранее ЕСПЧ попросил Россию в качестве обеспечительной меры освободить осужденного Алексея Навального. Минюст, в свою очередь, назвал это требование заведомо неисполнимым.

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. Защита обжаловала приговор.

После этого ведущие страны Запада, в том числе США, Германия, Франция и Великобритания, обратились с призывом к российским властям освободить осужденного. Россия не стала оспаривать решение ЕСПЧ о компенсациях Навальному.