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Новости политики

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Трамп вновь заявил о своей победе на выборах

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Бывший президент США Дональд Трамп вновь заявил о своей победе на прошедших выборах главы государства в эфире Fox News.

Телеканал транслировал телефонный разговор журналистов с Трампом, ставший первым выступлением бывшего президента на телевидении после ухода с должности. Разговор был посвящен популярному радиоведущему Рашу Лимбо, скончавшемуся из-за рака легких.

«Раш думал, что мы победили, и я тоже, кстати. Думаю, мы существенно выиграли», — заявил Трамп.

3 ноября в США прошли президентские выборы, на которых победил демократ Джо Байден. Его предшественник Дональд Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники Трампа штурмовали здание конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги выборов.

13 января палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте. Впоследствии сенат оправдал Трампа.

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