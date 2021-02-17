Кадыров передал послание Путина наследному принцу Абу-Даби

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе рабочей поездки в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) провел встречу с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заедом Аль Нахайаном.

Об этом Кадыров сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Я передал устное послание Президента РФ Владимира Путина. Глава государства с удовлетворением отметил продуктивный и многоплановый характер российско-эмиратских отношений», – написал глава Чечни.

Он добавил, что российский лидер выразил признательность за инициативу ОАЭ направить в северокавказские субъекты России средства индивидуальной защиты в период пандемии новой коронавирусной инфекции.

Кроме того, Путин заверил наследного принца в готовности России наладить поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» после третьей фазы клинических испытаний препарата эмиратскими специалистами.

Российская вакцина «Спутник V» была одобрена Объединенными Арабскими Эмиратами 21 января.