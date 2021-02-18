Сенат Италии выразил доверие правительству во главе с Драги

Сенат Италии выразил доверие новому правительству страны, которое возглавляет избранный председатель Совета министров Марио Драги. Об этом сообщает Varese News.

Издание отмечает, что в пользу кабмина свои голоса отдали 262 человека, а против проголосовали 40 сенаторов. От процедуры голосования отказались двое.

При этом минимальный порог составляет 161 голос.

«Я благодарю вас за высказанное уважение, оно должно быть оправдано и подтверждено действиями правительства под моим председательством», — подчеркнул Драги.

Новое правительство Италии во главе с бывшим председателем Европейского центрального банка Марио Драги принесло присягу на верность республике в присутствии президента Серджо Маттареллы в субботу, 13 февраля. Президент России Владимир Путин направил Драги поздравления в связи с этим.