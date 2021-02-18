Трамп пока не готов обсуждать планы вновь баллотироваться в президенты США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что пока не готов обсуждать планы снова баллотироваться на пост президента страны. Об этом сообщает телеканал NewsMax.

По его словам, на данный момент число людей, которые его поддерживают, выше, чем до избирательной кампании 2020 года. Тогда победу одержал демократ Джо Байден.

«Я бы пока не стал говорить, но у нас есть огромная поддержка», — подчеркнул Трамп.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены. Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

Трамп выражал несогласие с результатами выборов, которые пытался оспорить в суде. Однако 14 декабря коллегия выборщиков утвердила победу Джо Байдена.

Ранее издание Axios рассказало, что Трамп обсуждает возможность баллотироваться в президенты США в 2024 году.