Премьер Грузии уходит в отставку

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил об отставке, передает ТАСС.

По его словам, он решил покинуть пост, так как не смог прийти к согласию со своей командой по вопросу ареста оппозиционера, председателя «Единого национального движения» Ники Мелия.

«Но несмотря ни на что, моя твердая позиция заключается в том, что недопустимо вершить правосудие в отношении одного человека, пусть и законно, если это создает риск здоровью и жизни наших граждан или создает возможность политической эскалации», — сказал политик.

17 февраля суд определил Мелии заключение в качестве меры пресечения за неуплату залога в размере 40 тысяч лари (больше $12 тысяч). Лидер оппозиционной партии заявил, что он отказывается добровольно выполнять решение суда об аресте. В настоящее время Мелия находится в здании своей партии, которое охраняют от полиции его сторонники.