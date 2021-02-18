Россия вышлет эстонского дипломата в ответ на действия Таллина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва высылает эстонского дипломата в ответ на объявление персоной нон грата российского дипломата, передает РИА «Новости».

Она сообщила, что новое правительство Эстонии, «возможно, решив таким образом показать лояльность перед своими кураторами» в США и Евросоюзе, «абсолютно безосновательно объявила персоной нон грата» дипломата посольства РФ в Таллине.

Как рассказала Захарова, этот сотрудник российской дипмиссии занимался вопросами культуры, образования, «то есть, как раз теми сферами», в которых между двумя странами «еще сохраняется сотрудничество».

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что ответ со стороны России «не заставил себя ждать». «Был вызван посол Эстонии в Москве, выразили решительный протест и объявили о высылке одного из дипломатов эстонского дипломатического представительства», — сказала Захарова.

Ранее посольство РФ в Таллине ответило на призыв эстонского парламента о введении новых антироссийских санкций.