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Новости политики

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Захарова заявила, что Латвия запретила Соловьеву въезд на основании фейка

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала запрет российскому журналисту Владимиру Соловьеву на въезд в Латвию. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич в своем объяснении внесения журналиста в список нежелательных лиц использовал ложную информацию. Дипломат заявила, что министр «распространил фейк».

Захарова сообщила, что известие о включении Соловьева в данный список на основании обвинения в прославлении нацизма сперва показалось ей ложным. Она объяснила случившееся блокированием Ригой пакетов российских телеканалов. Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что такая «политика отключения неугодных каналов в рамках кампании по удушению российских и русскоязычных СМИ в Прибалтике привела к тому, что Ринкевич распространяет дезинформацию». У главы МИД Латвии «просто нет возможности посмотреть, он и придумывает чушь», указала Захарова.

В четверг, 18 февраля, МИД Латвии запретил въезд в страну российскому журналисту Владимиру Соловьеву. Причиной такого решения латвийской стороны стали высказывания журналиста об Алексее Навальном и Адольфе Гитлере в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Сам Соловьев ответил, что оспорит данный запрет в суде.

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