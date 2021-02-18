Лавров и Чавушоглу обсудили Сирию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, во время которого политики обсудили ситуацию в Сирии. Об сообщил МИД РФ.
«Министры предметно обсудили ситуацию в Сирии с акцентом на наращивании совместных усилий в провинции Идлиб для окончательного устранения террористической угрозы», — говорится в сообщении.
Политики также выразили готовность содействовать мирному разрешению конфликта в Сирии.
Ранее российские средства ПВО отразили атаку на авиабазу в Сирии.