Мэр Тольятти подал в отставку

Мэр Тольятти Сергей Анташев подал в отставку. Об этом сообщила пресс-служба правительства Самарской области.

«В четверг, 18 февраля, состоялась встреча губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с мэром Тольятти, по результатам которой стало известно о том, что Сергей Анташев подал в отставку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в последнее время претензии к работе Анташева высказывали региональные власти и городские жители. Замечания касались дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии.

Временно исполнять обязанности мэра Тольятти будет будет Игорь Ладыка, первый заместитель главы города.

Ранее судей из Тольятти заподозрили в получении выгоды.