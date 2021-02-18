Захарова заявила, что Россия не хочет разрывать отношения с ЕС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не желает разрывать отношения с Евросоюзом. Об этом она сказала в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube канале «Антонимы».

«Мы этого не хотим...», — сказала Захарова.

При этом она отметила, что если завтра ЕС объявит о разрыве отношений с Москвой, то российская сторона «услышит» и «воспримет» это.

Дипломат также заявила, что ответные меры — не главное в этом вопросе. Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Россия тоже является «Европой». По словам Захаровой, в ЕС об этом «немного подзабывают».

«Европа много раз в истории наступала на одни и те же грабли, действуя в противоречие своим собственным интересам, просто потому что ее туда подталкивали», — сказала она.

На прошлой неделе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова разорвать отношения с ЕС, если Брюссель введет антироссийские санкции.