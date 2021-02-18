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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Государственной Думы РФ, 17 февраля 2021 года Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Государственной Думы РФ, 17 февраля 2021 года

Путин продлил срок госслужбы на год двум замглавы МИД

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Президент России Владимир Путин продлил на год срок государственной службы для замглавы МИД РФ Михаила Богданова и Александра Грушко, несмотря на достижение ими предельного возраста. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы сверху установленного предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе на один год», — говорится в документе.

Михаилу Богданову в этом году исполнится 69 лет, Александру Грушко — 66 лет. Предельный возраст пребывания на гражданской службе — 65 лет. Срок может быть продлен по решению руководства.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия в ответ на новую стратегию НАТО может принять военно-политические меры.

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