Британия, ФРГ, Франция и США договорились вместе решать «создаваемые КНР проблемы»

Министры иностранных дел Великобритании, Германии, Франции и госсекретарь США договорились вместе противостоять мировым проблемам, которые создает Китай. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление.

«Министры договорились тесно координировать свои действия для решения глобальных проблем, создаваемых Китаем, а также о необходимости сотрудничества по ряду вопросов, включая изменение климата», — говорится в документе.

О каких именно проблемах идет речь, не уточняется. Заявление было опубликовано по итогам консультаций, прошедших в Париже.

Ранее президент США Джо Байден предупредил Китай о последствиях за нарушение прав человека.