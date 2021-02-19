На Украине надеются на активную позицию США по Донбассу

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что надеется на активную позицию Запада и США по вопросу урегулирования в Донбассе. Его слова приводит ТАСС.

«Я теперь надеюсь на более сильное давление Запада и США [на Россию в вопросе урегулирования в Донбассе]», – отметил Кравчук.

Он напомнил о заявлениях администрации нового американского президента Джо Байдена, которая утверждала, что «не позволит России поступать так, как она поступает» и сделает все, чтобы российская сторона выполняла нормы международного права. По мнению Кравчука, подобные высказывания свидетельствуют о поддержке Украины властями США.

Ранее Кравчук заявлял, что украинская сторона не может договориться с российской по судьбе Донбасса.