Reuters: США готовы к переговорам с Ираном по «ядерной сделке»

Соединенные Штаты готовы обсудить с Ираном возвращение к «ядерной сделке» на переговорах в Европе, сообщает Reuters со ссылкой на представителя американской администрации.

По словам источника агентства, впервые за долгое время существует возможность отказа США от политики максимального давления на Иран и возвращения сторон к дипломатическому решению проблемы «ядерной сделки».

Тегеран никогда не подтверждал, что ведет разработку ядерного оружия. В 2015 году Россия, США, Франция, Великобритания, Китай и Германия подписали соглашение с властями Ирана о заморозке ядерной программы в обмен на снятие санкций. Документ получил название Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). В мае 2018 года президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке объявил о выходе США из сделки.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Тегерану и Вашингтону в настоящее время открыт «путь к дипломатии».