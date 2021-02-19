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Новости политики

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США вводят визовые санкции против 43 граждан Белоруссии

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Соединенные Штаты вводят визовые санкции против 43 граждан Белоруссии, в числе которых должностные лица высокого ранга и представители белорусских правоохранительных органов. Об этом сообщается в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

По мнению американской администрации, попавшие в санкционный список лица «ответственны за подрыв демократии в Белоруссии».

«В основном они лишаются права на въезд в Соединенные Штаты», – указано в заявлении.

В частности, под санкции попадают официальные лица высокого ранга из сектора юстиции, главы правоохранительных ведомств и рядовые сотрудники, задерживавшие протестующих.

Кроме того, меры распространяются на судей и прокуроров, участвовавших в вынесении приговоров к тюремному заключению демонстрантам, а также на представителей администраций вузов, «угрожавших студентам» из-за участия в протестах.

Ранее официальный представитель американского Госдепа Нед Прайс заявил, что США поддерживают мирный политический диалог в Белоруссии.

В Белоруссии седьмой месяц подряд продолжаются протесты. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

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