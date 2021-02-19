Нетаньяху поблагодарил Путина за возвращение израильтянки из Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил российского лидера Владимира Путина за помощь в возвращении израильтянки из Сирии. Его слова приводит РИА «Новости».

По словам премьера, молодая женщина пересекла границу с Сирией несколько дней назад. После этого Нетаньяху связался с президентом России.

«Я попросил его помочь вернуть ее, и он действовал. Я хотел бы поблагодарить его за то, что он снова поддержал нас в возвращении наших граждан в Израиль», – рассказал премьер.

Он также выразил благодарность всем, кто принимал участие в операции, и подчеркнул, что Израиль всегда будет делать все возможное для возвращения своих граждан.