США надеются на сотрудничество с Россией по иранской «ядерной сделке»

Соединенные Штаты надеются на совместную работу с Россией и Китаем по иранской ядерной программе, несмотря на существующие разногласия по другим вопросам, сообщил представитель американского Госдепартамента в ходе брифинга. Его слова приводит ТАСС.

В Госдепе отметили, что раньше Россия и Китай во время переговоров «ядерной сделке» играли «продуктивную, конструктивную роль», так как не были заинтересованы в приобретении Ираном ядерного оружия и в возникновении конфликта в регионе.

«Можно ожидать, что те же самые интересы остаются, и что, несмотря на другие серьезные разногласия <...> мы можем работать вместе над этим [вопросом]», — заявил представитель ведомства.

В 2015 году Россия, США, Франция, Великобритания, Китай и Германия подписали соглашение с властями Ирана о заморозке ядерной программы в обмен на снятие санкций. Документ получил название Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). В мае 2018 года занимавший пост президента США Дональд Трамп в одностороннем порядке объявил о выходе американской стороны из сделки.

Ранее стало известно, что новые власти США отозвали из Совета безопасности ООН заявление администрации Трампа о восстановлении санкций против Ирана из-за «ядерной сделки».