Кремль прокомментировал материал Bloomberg о новом списке санкций США

В Кремле не знают, о каких санкциях писал Bloomberg. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Bloomberg сообщил о новом списке санкций США против «Северного потока – 2». Новые санкции США против «Северного потока — 2» не затронут немецкие компании. Ограничения коснутся, скорее всего, лишь нескольких российских организаций.

По словам Пескова, Россия надеется на здравую ситуацию по данному вопросу.

«Мы еще не знаем, о каких санкциях писал Bloomberg. <...> Мы не будем идти по дороге давления», — добавил Песков.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано. Несколько дней назад в водах Дании возобновили укладку «Северного потока — 2».