Байден впервые в качестве президента США примет участие в G7

Джо Байден впервые в качестве президента США примет участие в заседании лидеров государств Группы семи (G7), встреча пройдет в формате видеоконференции в пятницу, 19 февраля. Об этом информирует агентство Reuters.

Отмечается, что на мероприятии будут обсуждены планы по борьбе с пандемией коронавируса, восстановлению разрушенной мировой экономики и противодействию вызовам Китая.

По данным агентства, в своей речи американский лидер сосредоточится на глобальной борьбе с коронавирусом, в том числе затронет вакцины против инфекции, а также их распределение.

Помимо Байдена, впервые на заседании G7 будет присутствовать новый премьер-министр Италии Марио Драги, чье правительство принесло присягу в минувшую субботу, 13 февраля.