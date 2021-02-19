Бывший премьер Украины оценил вероятность нового Евромайдана в стране

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает невозможным возникновение нового «евромайдана» в стране из-за отсутствия организаторов, а также из-за противодействия кураторов из США, которых устраивают действующие власти. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Майдан»– это хорошо организованная спецоперация. Подготовленная, оплаченная, продуманная. К которой подключается громадное число людей… включая агентов влияния, находящихся в органах власти», — сказал политик.

По его словам, именно из-за отсутствия таких факторов в Белоруссии в прошлом году не произошел переворот.

Он отметил, что для организации таких «майданов» нужен не недовольный народ в первую очередь, а политическая структура, ресурсы, СМИ, подходящие лидеры.

Азаров уверен, что за этим очень тщательно следят американские спецслужбы.

Ранее бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что считает виновными в начале военных действий в Донбассе и возвращении полуострова Крым в состав России «лидеров Майдана».