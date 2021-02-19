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Новости политики

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Президент Беларуси Александр Лукашенко в аэропорту города Сочи, 14 сентября 2020 года Президент Беларуси Александр Лукашенко в аэропорту города Сочи, 14 сентября 2020 года

Лукашенко вылетел на встречу с Путиным

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился на встречу с главой России Владимиром Путиным, передает «БелТА».

Переговоры пройдут в Сочи 22 февраля. В ходе рабочего визита Лукашенко обсудит с Путиным «широкий комплекс вопросов развития белорусско-российских отношений», а также президенты уделят внимание международной повестке. Кроме того, будет поднят вопрос о совместном реагировании на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности.

В Кремле также подтвердили встречу двух президентов 22 февраля.

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