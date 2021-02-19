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Новости политики

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В Москве поприветствовали возвращение США в Парижское соглашение по климату

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Москва приветствует возвращение США в Парижское соглашение по климату. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на российский МИД.

«Мы приветствуем этот шаг», — заявили в российском дипведомстве.

19 февраля, в пятницу, Вашингтон возвращается в Парижское соглашение. В эту дату истекают 30 дней с того момента, как государственный секретарь Энтони Блинкен подал официальное уведомление.

21 января американский президент Джо Байден подписал указ о возвращении Соединенных Штатов в Парижское соглашение по климату.

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