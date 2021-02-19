Макрон выступил за проведение диалога с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе Мюнхенской конференции по безопасности выступил за формирование диалога с Россией. Об этом сообщает ТАСС.
Мероприятие проходило в формате видеоконференции.
«Этот диалог должен быть требовательным, но является необходимым условием для мира в Европе», — подчеркнул Макрон.
Французский политик также поддержал идею построения новой международной архитектуры безопасности и доверия.
Макрон также обратился в НАТО с призывом прояснить концепцию политики альянса.
Кроме того, глава государства призвал расширить ответственность европейских стран за собственную безопасность.
В ходе выступления канцлер Германии Ангела Меркель призвала Европу и США выработать общую стратегию в отношении России.