США готовы к переговорам с Ираном без предварительных условий

США не выдвигают предварительных условий для встречи «шестерки» с Ираном. Как сообщает РИА «Новости», об этом заявил представитель госдепартамента Нед Прайс.

«Мы хотим в формате P5+1 — постоянных пяти членов СБ ООН плюс Германии — сесть с иранцами за стол переговоров, с нашими союзниками и партнерами подле нас на встрече, проводимой ЕС. Для этого нет предварительных условий», — сказал Прайс.

В 2015 году Россия, США, Франция, Великобритания, Китай и Германия подписали соглашение с властями Ирана о заморозке ядерной программы в обмен на снятие санкций. Документ получил название Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). В мае 2018 года занимавший пост президента США Дональд Трамп в одностороннем порядке объявил о выходе американской стороны из сделки.