Песков прокомментировал введенные Киевом санкции против Медведчука

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тревожной информацию о введении Киевом санкций против лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

По его словам, на Украине сейчас набирают силу репрессивные настроения в отношении СМИ, граждан и политиков.

«Это не может не подогревать вопрос, кто за этим стоит. Это вызывает нашу обеспокоенность. Ухудшается на фоне экономическая ситуация на Украине, ЖКХ и т.д.», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что Украина — соседняя для России страна, а также то, что ситуация с санкциями вызывает серьезную обеспокоенность.

«США не скрывают своего намерения оказывать всестороннюю помощь в наращивании поступательного и военного потенциала», — резюмировал Песков.

19 февраля Совбез Украины ввел санкции против лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука.