Посол Антонов заявил, что Вашингтон продолжит оказывать на Москву давление

Посол России в США Анатолий Антонов выразил уверенность, что Вашингтон будет и дальше оказывать давление на Москву. Об этом он сказал в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

Как отметил дипломат, в ближайшей перспективе он видит то, что в отношении России будут продолжать давление.

«Встречаясь буквально два дня назад с представителями стран, образованных на пространстве бывшего Советского Союза, мы пришли к выводу, что все, что делает сегодняшняя администрация [США], продолжает давить на нас со всех сторон», — сказал Антонов.

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