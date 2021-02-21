Жена Медведчука объявила о вступлении в партию мужа после санкций Украины

Жена лидера украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко объявила о вступлении в партию мужа после введения санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Обращение опубликовано на YouTube-канале Марченко.

«Теперь вместо одного Медведчука вы получили еще и Марченко, которая никогда не стремилась в политику, но вы не оставили мне выбора. С сегодняшнего дня я вступаю в партию «Оппозиционная платформа – За жизнь», где своей главной задачей вижу защиту украинского народа от «зеленого произвола» и беззакония», – заявила Марченко.

Она отметила, что власть президента страны Владимира Зеленского уходит в прошлое, в то время как представители партии Медведчука – это «будущее мирной и успешной Украины».

«С каждой новой своей подписью под беззаконными документами вы забиваете очередной гвоздь в свой убогий политический гроб», – обратилась Марченко к главе государства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении 19 юридических и восьми физических лиц. Под санкции в числе прочих попали лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук и его супруга.