Россия направила новой администрации США запросы на организацию контактов

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что российская сторона направили администрации президента США Джо Байдена запросы на организацию первых контактов для будущего сотрудничества. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По его словам, Москва надеется на «прагматичное сотрудничество» с Вашингтоном.

«Те люди, которые сегодня появились в Госдепе и Белом доме, — мы уже направили к ним запросы, чтобы организовать первые контакты и начать разбираться, что мы можем сделать вместе», — заявил Антонов.

Также Антонов выразил уверенность, что Вашингтон будет и дальше оказывать давление на Москву.

20 января, Джо Байден и Камала Харрис принесли присягу и вступили в должности президента и вице-президента США.