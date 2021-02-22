Путин и Лукашенко встретились в Сочи

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Сочи, сообщает агентство «БелТА».

Главы государств на встрече должны подробно обсудить широкий комплекс вопросов развития белорусско-российских отношений, совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, взаимодействие в интеграционных структурах.

Незадолго до начала встречи Telegram-канал «Пул Первого» написал, что регламента по продолжительности переговоров нет. Кроме того, есть планы, что лидеры стран вместе пообедают и покатаются на лыжах.

Ранее в Кремле уточнили, где пройдет встреча Путина и Лукашенко.

До этого Лукашенко также утверждал, что не намерен просить у Путина денег во время своего запланированного приезда в Россию в начале 20-х чисел февраля. Таким образом белорусский лидер прокомментировал слухи о планах Минска просить у Москвы кредит в размере $3 млрд.