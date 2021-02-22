Премьер Украины потребовал объяснений от заместителя за фото с Кадыровым

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль зявил, что ждет объяснений от вице-премьера, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского после появления его снимков рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Он опубликовал в Facebook фотографию, на которой Уруский идет рядом с Кадыровым в толпе других людей. Предполагается, что снимок был сделан 21 февраля на международной выставке оружия IDEX-2021 в ОАЭ.

«Жду от Олега Уруского срочного объяснения», — написал в посте Шмыгаль.

В настоящее время неизвестно, отреагировал ли Уруский на пост премьера Украины.

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