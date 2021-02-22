Уруский заверил, что конфликт со Шмыгалем из-за фото с Кадыровым исчерпан

Вице-премьер Украины Олег Уруский заверил, что конфликт с главой кабмина Денисом Шмыгалем из-за фото с главой Чечни Рамзаном Кадыровым исчерпан. Об этом пишет «Страна.ua».

«Мы поговорили с премьером. Вопрос решен», — сказал Уруский.

Ранее Шмыгаль потребовал объяснений от заместителя за фото с Кадыровым. Заместитель премьера опубликовал в Facebook фотографию, на которой Уруский идет рядом с Кадыровым в толпе других людей. Предполагается, что снимок был сделан 21 февраля на международной выставке оружия IDEX-2021 в ОАЭ.