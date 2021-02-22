СМИ: главы МИД ЕС договорились о санкциях против руководителей силовых структур РФ

Министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе договорились о введении дополнительных индивидуальных санкций против руководителей ряда российских силовых структур. Об этом сообщает Reuters.

«Главы МИД договорились начать процедуру введения санкций в отношении российских граждан по делу (Алексея) Навального», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в черный список могут попасть главы СК РФ, ФСИН, генпрокурор и командующий Росгвардией.

Кроме того, российским силовикам хотят на год запретить въезд в страны ЕС и держать деньги в европейских банках.

Ранее СМИ писали, что ЕС начал обсуждать новые санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. В МИД РФ пообещали Евросоюзу соразмерный ответ в случае введения новых санкций.