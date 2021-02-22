Кадыров: Уруский поделился со мной секретными сведениями

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что вице-премьер Украины Олег Уруский поделился с ним секретными сведениями. Об этом он пишет в своем Telegram-канале.

«В выставочном павильоне IDEX-2021 в Абу-Даби ко мне подошел незнакомый мужчина и предложил выслушать секретную информацию. Не успел я осмыслить ситуацию, как мой визави начал делиться сведениями, составляющими государственную тайну», — говорится в сообщении.

По словам Кадырова, этим мужчиной оказался вице-премьер Украины Олег Уруский.

Он добавил, что до появления публикаций в СМИ он не знал, кто такой Уруский.

Ранее Уруский заверил, что конфликт с главой кабмина Денисом Шмыгалем из-за фото с Кадыровым исчерпан.

До этого Шмыгаль потребовал объяснений от заместителя за фото с Кадыровым. Заместитель премьера опубликовал в Facebook фотографию, на которой Уруский идет рядом с Кадыровым в толпе других людей. Предполагается, что снимок был сделан 21 февраля на международной выставке оружия IDEX-2021 в ОАЭ.