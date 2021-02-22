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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров

Кадыров предложил Урускому повесить дома их совместную фотографию

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram предложил заместителю премьера Украины Олегу Урускому повесить дома их совместную фотографию.

Так Кадыров прокомментировал ситуацию с фотографией, которой возмутился премьер Денис Шмыгаль.

«Что касается Уруского, для него должно быть честью оказаться рядом с нами. Так что пусть распечатает снимок и повесит на самое почетное место дома и на работе», — написал Кадыров.

По словам главы Чечни, «вся эта шумиха высосана из пальца».

Ранее Уруский заверил, что конфликт с главой кабмина Денисом Шмыгалем из-за фото с Кадыровым исчерпан.

До этого Шмыгаль потребовал объяснений от заместителя за фото с Кадыровым. Заместитель премьера опубликовал в Facebook фотографию, на которой Уруский идет рядом с Кадыровым в толпе других людей. Предполагается, что снимок был сделан 21 февраля на международной выставке оружия IDEX-2021 в ОАЭ.

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