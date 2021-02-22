Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close

В Госдуме заявили, что санкции ЕС по кейсу Навального не останутся без ответа

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что РФ ответит на санкции против России, введение в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Очередной санкционный выпад не останется без ответа с российской стороны», — сказал Слуцкий.

По словам Слуцкого, «Брюссель последовательно ведёт линию на спад во взаимном диалоге, причём по абсолютно надуманным и провокационным поводам».

Ранее в МИД РФ пообещали Евросоюзу соразмерный ответ в случае введения новых санкций.

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. Таким образом, Навальный проведет в колонии около 2,5 года.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд признал законным решение о замене срока Алексея Навального с условного на реальный по делу «Ив Роше».

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.