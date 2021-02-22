В Госдуме заявили, что санкции ЕС по кейсу Навального не останутся без ответа

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что РФ ответит на санкции против России, введение в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Очередной санкционный выпад не останется без ответа с российской стороны», — сказал Слуцкий.

По словам Слуцкого, «Брюссель последовательно ведёт линию на спад во взаимном диалоге, причём по абсолютно надуманным и провокационным поводам».

Ранее в МИД РФ пообещали Евросоюзу соразмерный ответ в случае введения новых санкций.

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. Таким образом, Навальный проведет в колонии около 2,5 года.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд признал законным решение о замене срока Алексея Навального с условного на реальный по делу «Ив Роше».