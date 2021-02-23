Посольство РФ обвинило конгрессменов США во вмешательстве в дела религии в Крыму

Члены американского конгресса пытаются вмешаться в религиозные дела в Крыму и на Украине в своих геополитических целях, считают в российском посольстве в США. Об этом сообщается на странице дипмиссии в Twitter.

«Американские законодатели продолжают свое циничное вторжение в религиозные дела в Крыму и на Украине. Приверженность свободе совести используется как политический лозунг <...> Недопустимо использовать чувства и убеждения миллионов людей в геополитических целях», – указано в заявлении.

В публикации приводится ссылка на законопроект, внесенный представителями обеих американских партий в конгресс. В документе утверждается, что Россия якобы нарушает свободу вероисповедания на Украине, при этом конгрессмены относят к украинским территориям в том числе Крым, входящий в состав России.

Авторы законопроекта считают, что администрация США должна рассмотреть вопрос о включении России в список государств, которые, по мнению Вашингтона, являются нарушителями свободы вероисповедания.

Ранее политкоординатор миссии США при ООН Родни Хантер заявил, что в стране никогда не признают Крым российской территорией.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.