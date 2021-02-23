Премьер-министр Грузии объяснил задержание главы партии Саакашвили

Новый премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объяснил, что председатель партии «Единое национальное движение» Ника Мелия был задержан «за организацию штурма парламента, который он запланировал, чтобы проверить силу государства». Его слова приводит РИА «Новости».

Гарибашвили назвал Мелию «криминалом» и выразил благодарность правоохранительным органам за защиту «достоинства и стабильности» государства.

«Я хотел бы <...> еще раз напомнить всем, что мы - государство, управляемое верховенством закона», — добавил премьер.

Ранее сообщалось, что Мелия был задержан в офисе партии «Единое национальное движение», в ходе операции сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ. Оппозиция заявила о подготовке к акциям протеста.

17 февраля суд в Тбилиси вынес решение об аресте Мелии за неуплату залога 40 тыс. лари ($12 тыс.) в рамках дела о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Сам Мелия заявил, что он отказывается добровольно выполнять решение суда об аресте. Данный судебный процесс спровоцировал политический кризис в стране. На фоне ситуации премьер-министр Грузии Георгий Гахария подал в отставку из-за разногласия с коллегами.

22 февраля президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о назначении новым премьер-министром Ираклия Гарибашвили.

Партия «Единое национальное движение» была основана экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.