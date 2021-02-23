Саакашвили пообещал помочь оппозиции выиграть борьбу с властями Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания главы оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелии пообещал оппозиции победу в противостоянии с властями республики. Об этом он сказал в видеобращении на своей странице в Facebook.

Саакашвили подчеркнул, что необходимо прибегнуть ко всем видам политических методов борьбы.

«Надо научиться защищать себя и общество. Мы обязательно должны привести нашу борьбу к победе, и я в этом абсолютно уверен!» — заявил политик.

При этом экс-президент назвал происходящие в Грузии события геноцидом, желанием властей полностью уничтожить страну.

Ранее сообщалось, что был задержан председатель партии «Единое национальное движение» Ника Мелия, в ходе операции сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ. Оппозиция заявила о подготовке к акциям протеста.