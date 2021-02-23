Захарова оценила заявление Госдепа о противодействии «Северному потоку — 2»

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала в Facebook заявление Госдепартамента США о том, что причиной противодействия «Северному потоку — 2» является геополитика.

По словам Захаровой, США признались в том, что подрывают базовые принципы свободной торговли и конкуренции.



«Госдепартамент признался в том, что США подрывают базовые принципы свободной торговли и конкуренции, подчиняя законы рынка собственным геополитическим интересам, действуя вопреки воле суверенных стран и против интересов граждан независимых государств», — написала она.

Захарова напомнила о заявлениях США о том, что экономику и энергетику нельзя политизировать.

«А теперь тот, кто не хочет политизировать экономику и энергетику, будет помогать тому, кому выгоден проект с экономической и энергетической точки зрения, его не реализовывать?», — отметила официальный представитель МИД.

Официальный представитель Госдепа ранее заявил, что причиной неприятия Вашингтоном проекта «Северный поток -2» является то, что там обеспокоены растущим влиянием России, напомнила Захарова.