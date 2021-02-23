Великобритания, ФРГ и Франция обвинили Иран в нарушении ядерной сделки

Великобритания, Германия и Франция заявили, что Иран нарушил свои обязательства по ядерной сделке, прекратив выполнять дополнительный протокол. Об этом пишет ТАСС.

Страны также выразили сожаление, что Иран приостановил действие дополнительного протокола и других мер в рамках СВПД.

«Шаги, предпринятые Ираном, являются еще одним нарушением взятых на себя обязательств, которое значительно сокращает возможности МАГАТЭ по надзору за соблюдением гарантий», — говорится в заявлении государств.

Ранее США заявили, что готовы к переговорам с Тегераном по иранской ядерной программе.

В 2015 году Россия, США, Франция, Великобритания, Китай и Германия подписали соглашение с властями Ирана о заморозке ядерной программы в обмен на снятие санкций. Документ получил название Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). В мае 2018 года занимавший пост президента США Дональд Трамп в одностороннем порядке объявил о выходе американской стороны из сделки.