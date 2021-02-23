Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close

Киев выразил Москве протест после нападения на сотрудника генконсульства

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

МИД Украины выразил протест внешнеполитическому ведомству России после того, как на охранника генконсульства в Санкт-Петербурге напали. Об этом написал представитель МИД Украины Олег Николенко в Twitter.

«МИД Украины выразил протест в связи с покушением на убийство сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге», — написал Николенко.

По его мнению, Россия не предприняла должных мер, чтобы предотвратить и расследовать ситуацию.

Неизвестный ранил ножом охранника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге 19 февраля. 21 февраля Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Назара Смоленского.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.